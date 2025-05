Muore falciato dalla motozappa a Fornacette

Tragedia a Fornacette, dove Francesco Sasso, 84 anni, è morto dopo un grave incidente agricolo. Falciato dalla motozappa mentre lavorava il suo terreno, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Cisanello, ma non è riuscito a sopravvivere. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di lunedì 12 maggio in via del Battaglione.

Una corsa drammatica in ospedale, poi la tragedia. E' morto poco dopo l'arrivo a Cisanello Francesco Sasso, 84 anni, vittima di un incidente agricolo avvenuto nel pomeriggio di lunedì 12 maggio mentre lavorava un terreno di sua proprietà. L'incidente è avvenuto in via del Battaglione a Fornacette. 🔗Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Muore falciato dalla motozappa a Fornacette

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Incastrato fra la motozappa e un albero, muore a 84 anni - Francesco Sasso, 84 anni, è la vittima dell’incidente agricolo di Fornacette. Il decesso subito dopo l’arrivo in ospedale ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Catania, rogo in comunità recupero, muore Padre Leonardo Grasso

Incendio doloso presso la sede della comunità di riabilitazione tossicodipendenti "Tenda di San Camillo", sulla statale 116 a Riposto, Catania.