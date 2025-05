Multa Juve i bianconeri vengono puniti dal Giudice Sportivo | saranno costretti a pagare un indennizzo per un episodio avvenuto nella sfida contro la Lazio! Il comunicato

Il Giudice Sportivo ha emesso una multa nei confronti della Juventus, colpendo i bianconeri per un episodio avvenuto nella recente sfida contro la Lazio. La decisione è stata comunicata dopo la conclusione della 36^ giornata di Serie A, che ha visto anche altri fattori controversi, ma i bianconeri si trovano ora costretti a pagare un indennizzo.

comunicato – «Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. JuveNTUS per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato tre bottiglie in plastica nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.».