Mugello in parata per Club 91 Squadra Corse

Mugello si illumina per Club 91 Squadra Corse durante un fine settimana indimenticabile. Nel corso del secondo appuntamento del Campionato Italiano Velocità in Circuito Auto Storiche, la squadra celebra una straordinaria doppietta sul prestigioso circuito, scrivendo un nuovo capitolo nella sua storia. Emozioni, adrenalina e successo caratterizzano questo evento senza precedenti.

È un fine settimana da consegnare alla storia, da inserire negli annali di Club 91 SquadraCorse che festeggia al Mugello Circuit una magica doppietta. Tra Sabato e Domenica si è corso il secondo appuntamento del Campionato Italiano Velocità in Circuito Auto Storiche, massima serie nazionale per. 🔗Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Mugello in parata per Club 91 Squadra Corse

Altre fonti ne stanno dando notizia

Mugello in parata per Club 91 Squadra Corse - Ronconi e Gulinelli firmano la seconda della stagione tricolore, in compagnia di Ambroso e Zardo che completano una storica doppietta per la scuderia di Rubano. 🔗padovaoggi.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

THE MUSIC LOCKER: il Night Club underground apre a breve a Los Santos Est

GRANDE INAUGURAZIONEForse avrai notato i lavori in corso al Diamond: se apri bene le orecchie, riuscirai a sentire un battito incessante, come il grido soffocato di una batteria che tiene il tempo.