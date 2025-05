Mugello consistente per Buganza e Zoli

Un fine settimana ricco di emozioni ha visto protagonisti Giovanni Buganza e Alberto Zoli, piloti di Xmotors Team, al Mugello Circuit. L'evento, parte del Campionato Italiano Velocità in Circuito Auto Storiche, ha messo in luce le abilità e la determinazione di Buganza, rappresentando un’importante occasione per entrambi i piloti di brillare in pista.

È stato un fine settimana particolarmente intenso per Giovanni Buganza ed Alberto Zoli, portacolori di Xmotors Team nella tre giorni al Mugello Circuit. Partendo dall'evento maggiore, l'appuntamento valevole per il Campionato Italiano Velocità in Circuito Auto Storiche, il pilota di Castelfranco. 🔗Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Mugello consistente per Buganza e Zoli

Ne parlano su altre fonti

Buganza e Zoli per un weekend doppio in pista - Il pilota di Castelfranco e quello di Ravenna difenderanno i colori di Xmotors Team nel Campionato Italiano Velocità in Circuito Auto Storiche e nel Master Tricolore Prototipi. 🔗trevisotoday.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Il piccolo Nicola Tanturli era caduto in un burrone : il bambino scomparso nel Mugello

Dopo ore di indagini, Nicola Tanturli è stato ritrovato vivo. Il ragazzo sarebbe caduto in un burrone a 2,5 km da casa sua ma sta bene.