Mozione della Sapienza l’università esprime sdegno e orrore per l’escalation militare a Gaza

L'Università Sapienza di Roma si schiera con forza contro l'escalation militare a Gaza, esprimendo sdegno e orrore attraverso una mozione approvata dal Senato accademico. L’istituzione accoglie un appello per un immediato cessate il fuoco e per l'ingresso di aiuti umanitari significativi, sottolineando l'urgenza di una risposta alla crisi umanitaria in corso.

Con una Mozione approvata dal Senato accademico, l'Università Sapienza di Roma esprime "sdegno per l'escalation militare e la crisi umanitaria a Gaza" e chiede "l’immediato cessate il fuoco" e "l’ingresso di significativi aiuti umanitari a Gaza". 🔗Leggi su Fanpage.it

