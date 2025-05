Movimento 5 Stelle | mobilitazione nazionale contro il piano di riarmo europeo a giugno

Il Movimento 5 Stelle lancia una mobilitazione nazionale a giugno contro il piano di riarmo europeo. Con banchetti in diverse città italiane, il Network giovani informerà i cittadini sui pericoli di questa decisione dei governanti europei. La manifestazione rappresenta un'importante opportunità per sensibilizzare l'opinione pubblica sulle conseguenze di tali scelte.

"Il Network giovani del Movimento 5 Stelle organizzerà a giugno una mobilitazionenazionalecontro il piano di riarmoeuropeo, con banchetti in tantissime città italiane per spiegare a tutti i cittadini dove i governanti europei ci stanno portando". Lo ha annunciato il leader del M5S, Giuseppe Conte, durante il suo intervento a "Parlami d'Europa"."Accogliamo con grande entusiasmo questa proposta e l'impegno per informare, sensibilizzare e costruire un fronte il più ampio possibile. La nostra battaglia contro il piano di riarmo continua", ha aggiunto Conte. 🔗Leggi su Quotidiano.net