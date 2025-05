Movimenti franosi sulla strada provinciale 11 | Bernabini FdI deposita una interrogazione provinciale

Sulla strada provinciale 11, i movimenti franosi sollevano preoccupazioni. Il consigliere provinciale Bernabini di FdI ha depositato un'interrogazione, chiedendo all'amministrazione se sia a conoscenza delle gravi condizioni del tratto verso Sogliano e Borghi, evidenziando i rischi e i disagi per i cittadini. La situazione richiede attenzione urgente e interventi adeguati.

“L'amministrazione è al corrente delle condizioni quanto meno complesse in cui versa la Sp 11 in direzione Sogliano – Borghi e dei conseguenti e gravi rischi e disagi che porta ai cittadini?”. La domanda è stata affidata all'interrogazioneprovincialedepositata dal consigliere provinciale. 🔗Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - "Movimenti franosi sulla strada provinciale 11": Bernabini (FdI) deposita una interrogazione provinciale

