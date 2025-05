MovieMag da Torino | focus su Donato Sansone nuove uscite e festival cinematografici

Ritorna su Rai Movie il magazine cinematografico MovieMag, condotto da Melissa Greta. Nella puntata del 14 maggio, alle 23.15, si esploreranno le nuove uscite e i festival cinematografici, con un focus su Donato Sansone, il tutto ambientato presso il prestigioso Museo del Cinema di Torino, punto di riferimento per gli appassionati della settima arte.

