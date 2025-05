Movida molesta a Putignano scattano i controlli | licenza di un bar sospesa per 7 giorni

A Putignano, l'intensificazione dei controlli contro la movida molesta ha portato alla sospensione della licenza di un bar per sette giorni. Il provvedimento, emesso dal questore di Bari, è stato notificato alla gestione del locale a seguito di segnalazioni di disturbo alla quiete pubblica, costringendo il bar a chiudere al pubblico per una settimana.

Il locale commerciale dovrà restare chiuso al pubblico per una settimana. La polizia, ieri a Putignano, ha notificato al titolare di un bar del centro il provvedimento amministrativo di sospensione della licenza di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, emesso dal questore di Bari.

