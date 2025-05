Motori accesi per il ride dei gentlemen

Motori accesi e cravatte al vento per il Distinguished Gentleman’s Ride 2025! Domenica 18 maggio, il motoraduno internazionale, sostenuto dalla Movember Foundation, torna a Varese per raccogliere fondi a favore della ricerca sul cancro alla prostata. Un evento che unisce passione per le moto e solidarietà, con iscrizioni ancora aperte. Unisciti a noi!

Domenica 18 maggio andrà in scena la Distinguished Gentleman’s ride 2025, il motoraduno internazionale promosso dalla Movember Foundation per raccogliere fondi per la ricerca sul cancro alla prostata. Un appuntamento che da qualche anno si svolge anche a Varese. Le iscrizioni per quest’anno sono ancora aperte sul sito gentlemansride.com. Il ritrovo è alle ore 13 al Castello Visconti di San Vito a Somma Lombard e alle 15 la partenza tra Ticino e poi i laghi di Comabbio e Varese. Arrivo alla Schiranna previsto alle 17.30. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Motori accesi per il “ride“ dei gentlemen

