MotoGP Di Giannantonio su Marquez | Ha un talento straordinario per vincere devi essere più abile

Nel Motomondiale 2025, Fabio Di Giannantonio guarda con ammirazione alla supremazia di Marc Marquez. Consapevole del talento straordinario del campione spagnolo, Di Giannantonio cerca di trasformare questa ispirazione in motivazione per la sua carriera. Pilotando per la Pertamina Enduro VR46 Racing, il centauro italiano si prepara a sfidare i suoi limiti e a rivelare il suo potenziale.

Una leadership da ammirare, osservare, studiare. Fabio Di Giannantonio osserva la superiorità totale di Marc Marquez nel Motomondiale 2025 di MotoGP e cerca di trasformala in energia positiva, in motivazione, in forza. Il centauro italiano, come sappiamo in forza alla Pertamina Enduro VR46 Racing, si è raccontato ai microfoni della testata spagnola Todocircuito, fornendo un importante punto di vista sulla stagione.Il romano al momento occupa la quinta posizione della classifica piloti con 74 punti, undici in meno rispetto al compagno di squadra Franco Morbidelli, ai piedi della top 3 formata appunto da Marc, Alex Marquez e da Francesco Bagnaia. La furia rossa lo scorso weekend a Le Mans ha dato vita alla prima fuga in solitaria, forte dei suoi 171 timbri, 22 in più rispetto al fratello, caduto durante la gara. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, Di Giannantonio su Marquez: “Ha un talento straordinario, per vincere devi essere più abile”

Aggiornamenti pubblicati da altri media

MotoGP, Di Giannantonio su Marquez: “Ha un talento straordinario, per vincere devi essere più abile” - Una leadership da ammirare, osservare, studiare. Fabio Di Giannantonio osserva la superiorità totale di Marc Marquez nel Motomondiale 2025 di MotoGP e ... 🔗oasport.it

Di Giannantonio: “Marc Marquez sta facendo la differenza col suo enorme talento, ha la mia stessa moto, devo migliorare” - Fabio Di Giannantonio ha sottolineato che Marc Marquez non ha una Ducati 'su misura' e che fa la differenza col suo enorme talento ... 🔗formulapassion.it

MotoGP, disastro Bagnaia in Francia: cade a Le Mans e il titolo piloti si allontana, dominio Marquez nelle quote - Non è un caso che Pecco Bagnaia abbia definito l'ultimo weekend a Le Mans come uno dei peggiori della carriera. La caduta nel Gran Premio di Francia sembra infatti essere un altro tassello del puzzle ... 🔗napolimagazine.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Ducati - Marquez compagno di Bagnaia dal 2025

Ducati ha scelto Marc Marquez come compagno di squadra di Francesco 'Pecco' Bagnaia a partire dalla MotoGp 2025 con un contratto biennale.