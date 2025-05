Motociclismo Il MotoClub Senigallia ha festeggiato il secolo di vita

Il Moto Club Senigallia ha celebrato un secolo di passione per il motociclismo con un evento straordinario, riunendo motociclisti e moto da tutta Italia. Tra i partecipanti, il leggendario campione del mondo Franco Uncini, che ha sfilato con la storica Suzuki con cui conquistò il titolo in 500 nel 1982. Un traguardo da ricordare!

Tantissimi motociclisti e moto da tutta Italia, c'era pure il campione del mondo Franco Uncini con la Suzuki con cui vinse il titolo in 500 nel 1982Senigallia, 13 Maggio 2025 – Il Moto Club Senigallia ha festeggiato con un grande evento i suoi 100 anni di vita, essendo stato fondato a Senigallia nel 1925.Sabato 10 maggio numerosi gli arrivi dei motociclisti un po' da tutta l'Italia: dalla Puglia (MotoClub BAT), dal Lazio (MotoClub Ammotora, MotoClub Caerevetus), dal Veneto (MotoClub Dese e MotoClub Sandrigo), dall'Emilia Romagna (MotoClub Enzo Vanni), giro turistico per le colline, sosta ad Ostra e rientro per cena al Foro Annonario; visita guidata al centro storico per chi ha preferito rimanere a Senigallia.Al Foro Annonario nella Ex Pescheria è stata allestita una Galleria Fotografica che ripercorre la storia del Moto Club con numerose foto storiche (ancora visitabile), quelle del famoso Circuito Città di Senigallia, la famosa pista di Motocross-Autocross "La Fossa del Diavolo", pista di Go-Kart e numerose altre foto di Piloti, Mototurismo, Motocampeggio, Motopasseggiate Solidali ed eventi vari fino ai giorni nostri.