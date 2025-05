Moto3 i primi lampi di Guido Pini ed una progressione che fa ben sperare per il futuro

Guido Pini, giovane talento del motociclismo italiano, si sta affermando nel panorama di Moto3 con risultati promettenti. A soli diciassette anni, il toscano ha già dimostrato di avere le carte in regola per scalare le vette del motociclismo, dopo un percorso incoraggiante nelle categorie giovanili. Il futuro sembra luminoso per questo giovane pilota.

GuidoPini si sta confermando come una delle giovani promesse più interessanti del motociclismo italiano, con un futuro tutto da scrivere in cui potrebbe davvero togliersi grandi soddisfazioni. Dopo un ottimo percorso nelle categorie propedeutiche, il diciassettenne toscano è impegnato nella stagione d’esordio in Moto3 e sta già dimostrando alcuni lampi che fanno ben sperare per il resto del 2025 e soprattutto per l’evoluzione della sua carriera.Il nativo di Borgo San Lorenzo classe 2008 ha fatto oggettivamente fatica nelle prime tappe del campionato, anche a causa di un infortunio che lo ha costretto a saltare alcune giornate di test, restando abbastanza lontano dal passaggio in Q2 e non arrivando al traguardo sia in Thailandia che in Argentina. Pini si è poi sbloccato ad Austin, sfruttando anche le tante cadute per entrare per la prima volta in zona punti con un discreto 11° posto. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Moto3, i primi lampi di Guido Pini ed una progressione che fa ben sperare per il futuro

Se ne parla anche su altri siti

Moto3, i primi lampi di Guido Pini ed una progressione che fa ben sperare per il futuro - Guido Pini si sta confermando come una delle giovani promesse più interessanti del motociclismo italiano, con un futuro tutto da scrivere in cui potrebbe ... 🔗oasport.it

MotoGP 2025. Moto3: chi è Guido Pini, il nuovo talento italiano del Motomondiale - C lasse 2008, nato a Borgo San Lorenzo, a pochi metri dal circuito del Mugello, Guido ha iniziato a correre nel 2013. Nel palmares ha un secondo posto nel campionato europeo Minimoto Junior B nel 2017 ... 🔗moto.it

Moto3, Guido Pini fa vedere di che pasta è fatto! 2° in qualifica a Le Mans, pole di Quiles - Lampi di luce dalla Moto3. Guido Pini alza il livello e centra una fantastica seconda posizione nelle qualifiche del GP di Francia, sesto appuntamento del ... 🔗oasport.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Le invenzioni tecnologiche degli anni '80, quando pensavamo di essere nel futuro

Chi ha avuto la fortuna (o meno) di conoscere gli anni '80 sa quanto questo periodo sia stato così propizio al cambiamento tecnologico, sconvolgendo alcune nostre abitudini con oggetti innovativi considerati, all'epoca, futuristici.