Mostra online per il Pisa in serie A sul sito di Palazzo Blu

Questo maggio, Pisa celebra il calcio e il ciclismo con una mostra online presso Palazzo Blu. Il 16 del mese, in coincidenza con la sosta del Giro d’Italia, verrà inaugurata una straordinaria esposizione fotografica dedicata alla storia e ai momenti indimenticabili di queste due passioni locali. Un evento imperdibile per i tifosi e gli amanti dello sport!

Questo mese di maggio sembra particolarmente fortunato per due fra gli sport più popolari della città: il calcio e il ciclismo. Il 16 prossimo, come è già stato annunciato, in occasione della sosta che il Giro d’Italia farà a Pisa, si aprirà al piano terreno di Palazzo Blu la Mostra fotografica a. 🔗Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Mostra online per il Pisa in serie A sul sito di Palazzo Blu

