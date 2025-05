Mostra e letture su Boccaccio a oltre sei secoli dalla morte

Nel 2023 si celebra il 650° anniversario della morte di Giovanni Boccaccio, un gigante della letteratura italiana. Due mostre, di cui una a Pavia, offrono l'opportunità di riscoprire la sua eredità culturale. Questi eventi si uniscono a letture e iniziative per esplorare il suo straordinario impatto e la sua attualità nei secoli.

Ricorre quest’anno il 650° anniversario della morte di Giovanni Boccaccio, ma in Italia saranno soltanto due le mostre che gli verranno dedicate. Una è a Pavia, inaugurata ieri nel salone teresiano della biblioteca universitaria, che potrà essere visitata (dal lunedì al giovedì dalle 8,30 alle 18,30, il venerdì e il sabato fino alle 13,30) fino al 30 luglio "Nato per la poesia. Libri e letture di Giovanni Boccaccio". In esposizione si trovano manoscritti e libri antichi dedicati al novelliere che consentono di compiere un viaggio tra le opere composte dall’autore."La Mostra espone materiale della biblioteca universitaria di Pavia e del fondo Aldini - ha spiegato Raffaele Vitolo, dottore di ricerca dell’ateneo pavese, e assegnista di ricerca che ha curato la Mostra -. L’esposizione su due livelli, nelle teche accoglie libri e manoscritti delle opere di Boccaccio e di autori letti e studiati dal novelliere, mentre nell’allestimento verticale ci sono manoscritti autografi di Boccaccio conservati a Firenze e nella biblioteca statale di Berlino. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Mostra e letture su Boccaccio a oltre sei secoli dalla morte

