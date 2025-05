Morto Rodolfo Fiesoli chi era il ‘profeta’ del Forteto

Rodolfo Fiesoli, noto come il 'profeta del Forteto', è scomparso, lasciando dietro di sé un’eredità controversa. Fondatore della comunità del Mugello negli Anni '70, Fiesoli accoglieva minori affidati, ma la sua figura è stata offuscata da gravi accuse di abusi. Il “caso Forteto” continua a suscitare dibattiti su affido e tutela dei più vulnerabili.

Firenze, 13 maggio 2025 – Con lui è esploso il “caso Forteto”. E ora RodolfoFiesoli è Morto. Il ‘profeta’ e la sua ‘creatura’, la comunità del Mugello che negli Anni ‘70 accoglieva ragazzini e ragazzine affidati dal tribunale dei minori. A lui, ben presto accusato di abusi. Fiesoli, nato a Prato nel 1941, fonda nel ‘77 insieme a Luigi Goffredi, il Forteto che trovò la sua sede definitiva appunto a Vicchio dove una fattoria di 500 ettari divenne in breve tempo cooperativa agricola. Nel 1978 il primo arresto: Fiesoli e Goffredi vengono accusati di abusi sessuali e atti osceni. Scarcerati l’anno dopo, entrambi ripresero la guida della comunità. Insieme a loro altri 22 membri della comunità sono stati indagati. Nel 1985 arriva per Fiesoli la condanna definitiva a 2 anni per maltrattamenti. Passano gli anni, i maltrattamenti e le vittime si moltiplicano. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Morto Rodolfo Fiesoli, chi era il ‘profeta’ del Forteto

