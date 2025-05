morto robert benton il regista premio oscar di kramer contro kramer

Il mondo del cinema piange la scomparsa di Robert Benton, leggendario regista e sceneggiatore, vincitore di tre premi Oscar, due per "Kramer contro Kramer" e uno per "Le stagioni del cuore". Benton è deceduto all'età di 92 anni nella sua casa di Manhattan, con la notizia della sua morte che è stata rilasciata il 11 maggio.

Il cinema piange RobertBenton. Lo storico regista e sceneggiatore, famoso per aver vinto tre volte il premioOscar, due con KramercontroKramer e una con Le stagioni del cuore, è Morto all’età di 92 anni nella sua casa di Manhattan. Il decesso è avvenuto domenica 11 maggio ma soltanto successivamente è stata Marisa Forzano, storica assistente e manager del regista, a confermarlo al New York Times.Chi era RobertBentonRobertBenton è considerato uno degli autori cinematografici più influenti del Novecento per il cinema americano. La sua è stata una lunga carriera. Nato in Texas il 29 settembre 1932, Benton ha lavorato come art director per la rivista Esquire ed è lì che ha conosciuto David Newman. I due, insieme, hanno co-sceneggiato il film Bonnie and Clyde, in Italia nelle sale con il titolo Gangster Story, diretto da Arthur Penn. 🔗Leggi su Lettera43.it