Morto Pepe Mujica ex presidente dell’Uruguay | aveva 89 anni

José ‘Pepe’ Mujica, ex presidente dell’Uruguay, è scomparso all'età di 89 anni dopo una lunga battaglia contro un cancro all’esofago. La sua morte lascia un vuoto nel cuore di tanti, che lo ricordano come un leader carismatico e un simbolo di giustizia sociale. La sua eredità continuerà a ispirare generazioni future.

José ‘Pepe’ Mujica, ex presidentedell’Uruguay, è Morto a 89 anni. Mujica era in cura per un cancro all’esofago dalla primavera del 2024, quando gli fu diagnosticata la malattia. “È con profondo dolore che annunciamo la morte del nostro compagno PepeMujica. presidente, militante, leader e dirigente.Il presidente Orsi: “Ci mancherai molto”Ci mancherai molto, caro vecchio”, ha scritto su X l’attuale presidente del Paese sudamericano, Yamandù Orsi. “Grazie per tutto quello che ci hai dato e per il tuo profondo amore per il tuo popolo”, ha aggiunto Orsi. Anche se le cure lo avevano reso debole e a malapena in grado di mangiare, Mujica era riapparso sulla scena politica nell’autunno del 2024, facendo campagna elettorale per la competizione nazionale che ha portato Orsi alla presidenza. 🔗Leggi su Lapresse.it