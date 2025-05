Morti improvvise e vaccini | sospetti e preoccupazioni Parla il medico Dario Giacomini

Il dr. Dario Giacomini affronta le inquietudini relative alle morti improvvise e al loro presunto legame con i vaccini. Sottolinea l'importanza di uno studio epidemiologico per chiarire la situazione, affermando che senza una volontà politica, sarà difficile dissipare i dubbi. Giacomini evidenzia come prestigiosi studi scientifici possano contribuire a una comprensione più chiara della questione.

“Per comprendere il legame tra Mortiimprovvise e vaccini è risolutivo uno studio epidemiologico. Sgombrerebbe il campo dai sospetti, diciamo qualcosa di più di sospetti, ma ci vorrebbe una volontà politica che ancora non vedo. È un dato acclarato di cui Parlano anche prestigiosi studi scientifici pubblicati da Jama, Journal of the American Medical Association, . Mortiimprovvise e vaccini: sospetti e preoccupazioni. Parla il medicoDarioGiacomini L'Identità. 🔗Leggi su Lidentita.it