Morte di Bruno Beatrice | i figli chiedono giustizia Striscione davanti alla Corte di Cassazione

La morte di Bruno Beatrice, ex calciatore della Fiorentina, scuote il mondo del calcio. I figli, desiderosi di giustizia, hanno affisso uno striscione davanti alla Corte di Cassazione, ricordandone l'eredità e sollecitando attenzione su una vicenda che va oltre il campo. Mentre il calcio scorre frenetico, il ricordo di Bruno invita a riflettere sul passato.

Il calcio corre, va avanti, frenetico e forsennato, con semifinali, finali, play off, play out e partitissime varie. La gente guarda, tifa. Ma talvolta bisogna anche voltarsi indietro: come fa la famiglia di BrunoBeatrice, che fu mediano della Fiorentina negli anni Settanta. IU figli di Bruno, Alessandro e Claudia, sostengono che il loro babbo morì prematuramente per sostanze che sarebbe in qualche modo stato costretto ad assumere. E chiedonogiustiziaL'articolo Morte di BrunoBeatrice: i figlichiedonogiustizia. StriscionedavantiallaCorte di Cassazione proviene da Firenze Post. 🔗Leggi su .com