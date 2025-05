Morta Chiara Pennuti la 27enne raccontava il tumore in un podcast | Il suo sorriso per gli altri

Chiara Pennuti, 27enne coraggiosa, è venuta a mancare domenica dopo una battaglia contro un sarcoma sinoviale. Con il suo podcast “Una Zebra in Corsia”, ha condiviso esperienze e emozioni legate al cancro, offrendo una luce di speranza e un sorriso a chi affronta sfide simili. La sua storia continuerà a ispirare molti.

ChiaraPennuti è deceduta domenica nella sua casa dopo l’aggravarsi delle sue condizioni di salute a causa di un sarcoma sinoviale, forma rara di tumore. La 27enne aveva raccontato la convivenza col tumore in un podcast, “Una Zebra in Corsia”, in cui ha dato voce a medici, infermieri e pazienti. 🔗Leggi su Fanpage.it

