Morta a 27 anni Chiara Pennuti raccontò il tumore nel podcast Una zebra in corsia

Chiara Pennuti, ingegnere aerospaziale di Forlì, è scomparsa a soli 27 anni dopo una coraggiosa lotta contro un raro sarcoma sinoviale. Attraverso il suo podcast "Una zebra in corsia", ha condiviso la sua esperienza e le sfide affrontate, offrendo conforto e consapevolezza a molti. La sua voce continua a ispirare e a sostenere chi combatte contro il cancro.

È scomparsa a soli 27 anniChiaraPennuti, giovane ingegnera aerospaziale originaria di Forlì, che aveva scelto di raccontare la sua battaglia contro un sarcoma raro attraverso un podcast dal titolo “Una zebra in corsia”. La ragazza, colpita da un sarcoma sinoviale, una forma rara di tumore ai tessuti molli, è Morta domenica, dopo anni di lotte contro la malattia.Chiara non ha mai voluto rimanere silenziosa di fronte alla sofferenza, ma ha usato la sua esperienza per dare voce a chi, come lei, stava affrontando una malattia devastante. Il suo podcast, finanziato grazie a una raccolta fondi online che ha raccolto ben 15.000 euro, non solo ha parlato della sua esperienza ma ha anche dato spazio a medici, infermieri e altri pazienti, creando un importante strumento di supporto e di divulgazione. 🔗Leggi su News.robadadonne.it © News.robadadonne.it - Morta a 27 anni Chiara Pennuti, raccontò il tumore nel podcast “Una zebra in corsia”

