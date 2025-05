Morricone proiezione del film ’Ennio’ Così Firenze ricorda il concerto del 2005

Il 14 maggio 2005, Firenze ha avuto l'onore di ospitare il maestro Ennio Morricone per un concerto indimenticabile al Mandela Forum. Con 200 musicisti sul palco, l'Orchestra Nuova Roma Sinfonietta e il Coro Lirico Sinfonico Romano hanno dato vita a un'esperienza unica, celebrando la grandezza del compositore e il suo straordinario repertorio.

Il 14 maggio del 2005 Ennio Morricone calcò per la prima volta le scene fiorentine: un concerto-kolossal al Mandela Forum – nelle vesti di direttore, insieme a 200 musicisti: l’Orchestra Nuova Roma Sinfonietta e il Coro Lirico Sinfonico Romano – che per intensità, interpretazione e repertorio ha lasciato un segno nella memoria collettiva. Esattamente venti anni dopo, Firenze ricorderà l’evento e renderà omaggio al grande compositore e direttore scomparso, con una doppia proiezione del docu-film’Ennio’ di Giuseppe Tornatore: appuntamento domani (ore 17,30 e 20,30) allo Spazio Alfieri di Firenze. La proiezione delle ore 20,30 sarà introdotta da Alessandro De Rosa, biografo e assistente del maestro Morricone."Fu il nostro amico e collega Enrico Porreca – ricordano Claudio Bertini e Massimo Gramigni di Prg, la società che organizzò l’evento – a parlarci dell’opportunità di un concerto di Morricone a Firenze. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Morricone, proiezione del film ’Ennio’. Così Firenze ricorda il concerto del 2005

Ne parlano su altre fonti

Morricone, proiezione del film ’Ennio’. Così Firenze ricorda il concerto del 2005 - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

Firenze ricorda il concerto di Morricone con la proiezione del film Ennio - Il 14 maggio allo Spazio Alfieri alla presenza di Alessandro De Rosa, biografo e assistente del Maestro Ennio Morricone ... 🔗msn.com

Morricone dirige Morricone, torna la grande musica di Ennio - Due concerti straordinari con le più belle musiche per il cinema di Ennio Morricone, dirette dal figlio Andrea sul podio di Roma Sinfonietta, per decenni l'orchestra preferita del Maestro. (ANSA) ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Il concerto di Kiana Ledé domani in streaming su Twitch. Diodato ospite della prossima Amazon Music Session il 14 dicembre

Annunciati i nuovi appuntamenti in streaming firmati Amazon Music, in arrivo da questa settimana.Venerdì 11 dicembre, dalle ore 19.