Monza aggressione ai giardini pubblici | condannati tre latinos Ma non fu tentato omicidio

Monza, 13 Maggio 2025 - Tre membri dei Latin King sono stati condannati per una violenta aggressione ai giardini pubblici, dove un giovane connazionale di 25 anni è stato colpito con fendenti. Tuttavia, la giudice Francesca Bianchetti ha escluso il tentativo di omicidio, evidenziando la natura non letale dell'attacco avvenuto lo scorso giugno.

Monza, 13 Maggio 2025 - Non è stato un tentativo di omicidio la violenta raffica di fendenti contro un connazionale 25enne, all’ombra dei regolamenti di conti tra Latin King, sferrata lo scorso giugno nei pressi dei giardinipubblici del Nei.La gup del Tribunale di Monza Francesca Bianchetti ha condannato con il rito abbreviato per lesioni personali aggravate a 2 anni e 11 mesi di reclusione P.H.B.S., ecuadoriano di 24 anni residente in provincia di Varese e a 2 anni e 10 mesi ciascuno altri due connazionali, D.C.D.M., 22 anni, residente a Concorezzo, ritenuto coautore per aver fornito il contestato coltello e Q.O.B.F., 29 anni, residente a Monza, ma domiciliato a Varese, che avrebbe fatto da “palo”.Gli arresti I tre erano stati arrestati un mese dopo il fatto dagli uomini della Squadra Mobile della Questura di Monza e della Brianza. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Monza, aggressione ai giardini pubblici: condannati tre latinos. Ma non fu tentato omicidio

