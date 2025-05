Montoro i conti non tornano | bilancio comunale al voto con parere contrario dei revisori

Montoro – L'appuntamento del 19 maggio alle 17:30 in aula consiliare si preannuncia cruciale: il Consiglio Comunale dovrà votare sul bilancio di previsione 2025-2027. Tuttavia, il clima è teso a causa del parere contrario dei revisori, che fa crescere le preoccupazioni su un bilancio che già suscita interrogativi.

Montoro – Il 19 maggio alle ore 17:30, presso l’aula consiliare del Comune di Montoro, si terrà la seduta pubblica durante la quale il Consiglio comunale sarà chiamato a esprimersi sul bilancio di previsione 2025-2027. Un voto atteso e delicato, reso ancora più rilevante dal parere sfavorevole. 🔗Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Montoro, i conti non tornano: bilancio comunale al voto con parere contrario dei revisori

