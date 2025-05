Montesilvano accoglie per due mesi Fluxo la communità di allenamento outdoor

Montesilvano si prepara a ospitare Fluxo, la community di allenamento outdoor, per due mesi di attività dal 9 giugno al 7 agosto. Per la prima volta nella città, un team di esperti guiderà entusiasti partecipanti in sessioni di allenamento di gruppo, portando l'energia dell'Emilia Romagna nella splendida cornice della costa abruzzese.

Due mesi di allenamenti di gruppo, dal 9 giugno al 7 agosto, a Montesilvano grazie all'arrivo di "Fluxo", la community outdoor che da oltre 10 anni anima l'Emilia Romagna. Per la prima volta a Montesilvano, un team di professionisti specializzati nella conduzione di allenamenti di gruppo all'aria. 🔗Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Montesilvano accoglie per due mesi Fluxo, la communità di allenamento outdoor

Potrebbe interessarti su Zazoom

CALL OF DUTY SUPERA I 3 MILIARDI DI DOLLARI NEGLI ULTIMI 12 MESI

ACTIVISION INAUGURA COSÌ UN NUOVO MODELLO DI BUSINESS L'iconica serie di Activision Call of Duty ha stabilito nuovi record muovendosi verso un modello di business ad ecosistema condiviso.