Montemurlo operaio colpito da malore | muore prima di entrare a lavoro

Un tragico episodio ha scosso Montemurlo oggi, quando un operaio di 50 anni è deceduto dopo aver accusato un malore prima di entrare al lavoro. L'uomo si stava dirigendo verso il cantiere della scuola di via Morecci quando è stato colpito da un malessere fatale, che ha subito allertato i soccorsi.

Montemurlo (Prato), 13 maggio 2025 - Un uomo di 50 anni è morto questa mattina in seguito a un malore, che lo colpitoprima di entrare a lavoro. Si tratta di un operaio edile, che stava raggiungendo il cantiere della scuola di via Morecci, a Montemurlo.L’allarme è scattato pochi minuti prima delle 8, quando si accasciato a terra. Sul posto è stata inviata un’ambulanza, mentre da Firenze si alzava in volo l’elicottero di soccorso della Regione Toscana. I primi soccorritori hanno subito constatato che le condizioni dell’uomo erano critiche e nonostante i tentativi di rianimazione non c’è stato niente da fare. Inutile anche l’intervento dell’elisoccorso Pegaso, che non ha potuto far niente per evitare il decesso.L'uomo infatti è stato sì trasportato all’ospedale di Careggi, ma dopo poco è deceduto. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Montemurlo, operaio colpito da malore: muore prima di entrare a lavoro

