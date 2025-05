montecatini val di cecina giani premia i dipendenti enel per il loro impegno durante l alluvione

A Montecatini Val di Cecina, il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha premiato i dipendenti Enel per il loro instancabile impegno durante l'alluvione. Insieme a Aldo Forte, responsabile People & Organization Italia di Enel, hanno consegnato una targa a Giacomo Mercatini e Nicola Iacomelli, dipendenti di E-Distribuzione, riconoscendo il loro straordinario contributo.

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e il responsabile People & organization Italia di Enel Aldo Forte hanno consegnato una targa a Giacomo Mercatini e Nicola Iacomelli, dipendenti di E-Distribuzione (società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione) che la sera tra il 23 ed il 24 settembre, a Montecatini Val di Cecina, grazie al loro coraggio, alla generosità e alla prontezza di spirito misero in salvo alcune famiglie in pericolo a causa dell’esondazione del torrente Sterza. Questo ciò che c’è scritto sulla targa: «A Giacomo e Nicola, con profonda gratitudine per la professionalità, lo spirito di servizio e l’eroica umanità con cui durante lo svolgimento dell’attività di presidio della rete elettrica nella tragica alluvione della notte tra il 23 e il 24 settembre, in località Gabella a Montecatini Val di Cecina, hanno portato in salvo bambini e famiglie». 🔗Leggi su Lettera43.it