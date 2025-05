Monte Porzio e Castelvecchio | In arrivo più spazi per i giovani

Monte Porzio e Castelvecchio si preparano ad accogliere nuovi spazi dedicati ai giovani. In questo piccolo paese, ogni voce conta, dai più giovani agli adulti. Gli alunni delle classi 2^F e 2^G hanno avviato un'inchiesta per ascoltare e riportare le opinioni dei cittadini, promettendo di far emergere le idee e i desideri della comunità.

Questa è MontePorzio, un piccolo paese dove non vivono molte persone, ma dove ogni abitante, dai più giovani agli adulti, ha qualcosa da dire. E noi alunni di 2^F e 2^G, con questa inchiesta, abbiamo deciso di dare spazio a queste voci per scoprire cosa pensano davvero i cittadini e i ragazzi della vita qui. Tutto è partito da un fatto di cronaca: alcuni giovani hanno danneggiato un defibrillatore pubblico a Castelvecchio. Ci siamo chiesti: lo hanno fatto per noia?Per capirlo, abbiamo ideato un’indagine tutta nostra. Per cominciare, ci siamo esercitati facendo alcune interviste a familiari e amici, poi abbiamo creato due questionari, uno per gli adulti e uno per i ragazzi. Durante le vacanze di Pasqua abbiamo somministrato i questionari in giro per il paese, siamo anche riusciti ad intervistare il Sindaco. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Monte Porzio e Castelvecchio: "In arrivo più spazi per i giovani"

