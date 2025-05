Monte Pellegrino apre al pubblico il Museo del Santuario di Santa Rosalia

Martedì 20 maggio, il Santuario di Monte Pellegrino apre al pubblico il Museo di Santa Rosalia, svelando per la prima volta il suo prezioso tesoro. Questa iniziativa, frutto della collaborazione con la Piccola Opera della Divina Provvidenza e Don Natale Fiorentino, promuove la bellezza e la storia di una delle figure più amate della tradizione siciliana.

Martedì 20 maggio, al Santuario di MontePellegrino e per la prima volta dopo l'inaugurazione, aprirà al pubblico il Museo di SantaRosalia con il suo tesoro. L'iniziativa vede la collaborazione tra la Piccola Opera della Divina Provvidenza - Don Orione, Don Natale Fiorentino, Reggente del. 🔗Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Monte Pellegrino, apre al pubblico il Museo del Santuario di Santa Rosalia

Su questo argomento da altre fonti

Apre al pubblico il Museo del Santuario di Santa Rosalia in Monte Pellegrino - Martedì 20 Maggio, presso il Santuario in Monte Pellegrino e per la prima volta dopo l’inaugurazione, aprirà al pubblico il Museo di Santa Rosalia con il suo tesoro. L’iniziativa vede […] ... 🔗blogsicilia.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Auto precipita in scarpata a Monte Pellegrino: coppia estratta viva dai vigili del fuoco

La scorsa notte a Palermo, intorno all'1.20, un grave incidente si è verificato a Monte Pellegrino, quando un'auto con a bordo una coppia è precipitata da un tornante.