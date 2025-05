Monte dei Paschi di Siena guida il trend rialzista a Piazza Affari

Non si ferma in Borsa a Milano il trendrialzista su Monte dei Paschi di Siena: il titolo della banca toscana è il migliore nel paniere a elevata capitalizzazione di PiazzaAffari con un aumento fino al 4% a 8,37 euro, ritoccando ancora i massimi da quasi tre anni.Forti gli scambi, che sfiorano i 20 milioni di pezzi contro una media già molto elevata di oltre 30 milioni di titoli delle intere ultime due sedute. Positiva anche Mediobanca, tra i titoli migliori della Borsa milanese in rialzo fino al 2% a 21,2 euro.Piatta Unicredit, fiacca Generali, che scende dello 0,4%, con Banca Generali calma sui 56 euro contro un valore dell'Ops lanciata da piazzetta Cuccia di 54,1 euro. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Monte dei Paschi di Siena guida il trend rialzista a Piazza Affari

