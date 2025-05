Montagna Pistoiese conquista la Prima categoria 2025 26 | un successo dedicato a Davide Gavazzi

La Montagna Pistoiese celebra con entusiasmo la conquista della prima categoria per la stagione 2025-26, un risultato straordinario dedicato a Davide Gavazzi. Il presidente esprime soddisfazione per il superamento del precedente quinto posto, consapevole delle sfide future, ma sempre con un pensiero affettuoso per chi ha lasciato un'impronta indelebile nella squadra.

"Siamo contenti, pur nella consapevolezza che ci aspetterà con tutta probabilità un'annata impegnativa. Ci eravamo posti l'obiettivo di migliorare il quinto posto dello scorso anno e ci eravamo comunque riusciti. E in questo momento, abbiamo dedicato un pensiero anche a Davide: nessuno di noi lo ha mai dimenticato". Alessandro Petrolini, dirigente della MontagnaPistoiese, ha così commentato a mente fredda il successo di domenica scorsa che ha di fatto regalato ai ragazzi di coach Zinanni la Primacategoria202526 (anche se, come da regolamento federale, bisognerà attendere la redazione della graduatoria Primaria di merito, sulla base dei risultati delle altre formazioni che si sono aggiudicate i playoff).Un cammino costante, nel segno della continuità: diciassette le vittorie (contando anche l'ultima, decisiva, ai rigori contro il Fratticciola) ottenute in trentatrè gare disputate fra campionato e spareggi-promozione.

