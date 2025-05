Monopolele 2025 | Monopoli torna capitale italiana dell’ukulele dal 30 maggio al 1 giugno

Monopoli si prepara a diventare la capitale italiana dell’ukulele con "Monopolele 2025", dal 30 maggio al 1 giugno. Un grande festival che presenterà 35 eventi e 39 artisti, tra cui il celebre Raphael Gualazzi, l’uku-star Taimane e il maestro James Hill, celebrando anche i 40 anni di carriera di un mito della musica.

torna il più grande festival italiano dell'ukulele, "Monopolele", dal 30 maggio al 1 giugno2025 a Monopoli. Special guest Raphael Gualazzi, 3 giorni, 35 eventi, 39 artisti: oltre a Gualazzi, l'uku-star Taimane, il maestro James Hill, l'astro nascente Vinicius Vivas. E poi i 40 anni di carriera della Ukulele Orchestra of Great Britain e la preview romana il 22 maggio. Un festival unico nel cuore del MediterraneoDal 30 maggio al 1 giugno2025, la splendida città di Monopoli (BA) si trasformerà nella capitaleitalianadell'ukulele con il ritorno del Monopolele – Mediterranean Ukulele Fest, il festival più importante in Italia dedicato al celebre strumento a quattro corde.Con 35 eventi gratuiti, 39 artisti internazionali e una preview esclusiva a Roma il 22 maggio, Monopolele si conferma come un appuntamento imperdibile nel panorama musicale europeo.