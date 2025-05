Monopattini in sharing i motivi della disdetta | Col nuovo codice della strada noleggi in calo del 30% in tutta Italia

L'introduzione del nuovo codice della strada ha provocato un calo del 30% nei noleggi di monopattini in sharing in tutta Italia. A Cesena, si discute della rimozione della flotta di centinaia di mezzi elettrici a noleggio, suscitando polemiche e chiarimenti da parte del vice sindaco Christian Castorri sul perché di questa scelta.

Tiene banco il tema della rimozione a Cesena della flotta di centinaia di Monopattini e bici elettriche a noleggio dopo circa un anno. Il vice sindaco e assessore alla Mobilità Christian Castorri, nel replicare al consigliere comunale della Lega Enrico Sirotti Gaudenzi, spiega i motivi. 🔗Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Monopattini in sharing, i motivi della disdetta: "Col nuovo codice della strada noleggi in calo del 30% in tutta Italia"

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Monopattini e bici elettriche rimossi a Cesena - L’azienda noleggiatrice ha dato disdetta, sciogliendo il contratto con il Comune. Castorri: “Le modifiche al codice della strada hanno tolto appeal ai mezzi” ... 🔗msn.com

Monopattini, è caos e arrivano le prime multe. Il nodo sharing: chi deve fornire il casco? Salvini: «Si organizzino». Cosa è cambiato col nuovo codice della strada - In attesa dei decreti attuativi è poi grande la confusione degli utenti rispetto ai monopattini in condivisione. Tra le domande più frequenti: il casco deve fornirlo la società di sharing o ... 🔗msn.com

Monopattini, sharing giù. L’uso cala del 15 per cento - Monopattini elettrici, il mondo dello sharing trema.A tre mesi dall’entrata in vigore del nuovo Codice della Strada (e con esso delle nuove regole per il comparto), il settore dei noleggi ... 🔗lanazione.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Nilox presenta gli indicatori di svolta universali per monopattini e bici

Il nuovo accessorio consente di rispondere in anticipo alle disposizioni normative in tema di sicurezza previste dalnuovo Codice della Strada 2021 che entreranno in vigore dall’estateNilox–brand di tecnologia per sport e vita all’aria aperta del Gruppo Esprinet – da sempre all’avanguardia nell’innovare dettando un nuovo passo nel mondo della mobilità elettrica, anche e soprattutto per quanto riguarda affidabilità e sicurezza, presenta gli indicatori di svolta: un nuovo prodotto universale – adattabile a qualsiasi monopattino elettrico, ma utilizzabile anche sulle biciclette – pensato peroffrire un’esperienza di guida più completa e sicura.