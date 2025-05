Monia Bortolotti in aula la telefonata shock | Abbiamo rivoltato il piccolo Mattia come un calzino

Il processo che vede accusata Monia Bortolotti, giovane madre imputata per la morte dei suoi due figli, sta entrando in una fase cruciale. Le testimonianze e le registrazioni strazianti rivelano la complessità della vicenda, mentre il pubblico in aula si confronta con emozioni profonde e drammatiche. La telefonata shock ha scosso tutti, lasciando segni indelebili.

Il processo che vede imputata MoniaBortolotti, giovane madre accusata della morte dei suoi due figli, entra in una fase delicata e carica di tensione emotiva. Le udienze si susseguono tra testiMonianze tecniche, registrazioni strazianti e dettagli clinici che fanno emergere i contorni di una vicenda ancora piena di zone d’ombra.Mattia, nato nell’agosto del 2022, era stato ricoverato una prima volta a settembre per un arresto cardiaco e dimesso dopo controlli approfonditi che non avevano evidenziato alcuna patologia. A ottobre, però, il dramma: il piccolo muore improvvisamente nella casa di famiglia a Pedrengo. In aula si ripercorrono quei momenti attraverso le voci dei medici, degli operatori del 118 e delle registrazioni effettuate subito dopo la tragedia.«Ti giuro, sono sconvolta»: la telefonata tra i mediciA scuotere l’aula è la registrazione della telefonata del 25 ottobre 2022, effettuata dal rianimatore Mirco Nacoti alla collega Francesca Favini, della Patologia neonatale, che aveva seguito Mattia dopo il primo episodio. 🔗Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Monia Bortolotti, in aula la telefonata shock: “Abbiamo rivoltato il piccolo Mattia come un calzino”

Altre fonti ne stanno dando notizia

Monia Bortolotti, in aula la telefonata shock: “Abbiamo rivoltato il piccolo Mattia come un calzino” - Il processo che vede imputata Monia Bortolotti, giovane madre accusata della morte dei suoi due figli, entra in una fase delicata e carica di ... 🔗thesocialpost.it

Mattia e Alice, soffocati dalla mamma Monia Bortolotti? Nuova perizia sulla morte del bimbo - I giudici chiedono allo specialista, fra l'altro, un approfondimento sul tracciato cardiaco del piccolo che era stato già ricoverato al Papa Giovanni XXIII per una “apnea durante una poppata” ... 🔗ilgiorno.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Grande Fratello: Monia La Ferrera e Joseph Rossetti, fratello di Greta, confermano la loro relazione

Nel corso dell'ultima puntata del reality show Grande Fratello, è stata svelata una relazione amorosa inaspettata tra Monia La Ferrera, ex concorrente del programma, e Joseph Rossetti, fratello di un'altra partecipante, Greta Rossetti.