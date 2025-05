Monia Bertolotti accusata dell’omicidio dei due figli il soccorritore | “Il bimbo era già cianotico al mio arrivo”

Monia Bertolotti è accusata dell'omicidio dei suoi due figli, il cui tragico destino ha scosso l'opinione pubblica. Durante il processo, è stata presentata la telefonata del primo soccorritore, che ha descritto il secondo bambino come già cianotico al momento del suo arrivo. Il caso getta ombre su eventi avvenuti il 25 ottobre 2022, mesi dopo la morte della sorellina.

È stata fatta ascoltare in aula la telefonata del medico rianimatore di Areu che per primo ha soccorso il secondo figlio di Monia Bortolotti, morto in circostanze misteriose il 25 ottobre 2022 pochi mesi dopo la sorellina. 🔗Leggi su Fanpage.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Monia Bertolotti accusata dell’omicidio dei due figli, il soccorritore: “Il bimbo era già cianotico al mio arrivo” - È stata fatta ascoltare in aula la telefonata del medico rianimatore di Areu che per primo ha soccorso il secondo figlio di Monia Bortolotti, morto in ... 🔗fanpage.it

Monia Bortolotti, accusata di aver ucciso i due figli neonati: disposti nuovi accertamenti sul piccolo Mattia - Lo ha deciso la Corte d’Assise di Bergamo nell’ambito del procedimento a carico di Monia Bortolotti, la donna di 27 anni che è stata arrestata con l’accusa di duplice infanticidio perché ... 🔗fanpage.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Grande Fratello: Monia La Ferrera e Joseph Rossetti, fratello di Greta, confermano la loro relazione

Nel corso dell'ultima puntata del reality show Grande Fratello, è stata svelata una relazione amorosa inaspettata tra Monia La Ferrera, ex concorrente del programma, e Joseph Rossetti, fratello di un'altra partecipante, Greta Rossetti.