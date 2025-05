Mondo BBQ & Country Fest all' Appia Joy Park

Preparatevi a un weekend indimenticabile! Il 24 e 25 maggio 2025, l'Appia Joy Park ospiterà la prima edizione di MONDO BBQ, un festival dedicato al barbecue e alle delizie culinarie globali. Profumi, sapori e intrattenimento animeranno l'evento, creando un'atmosfera festosa e accogliente per tutta la famiglia. Griglie accese, divertimento assicurato!

