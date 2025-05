Mondiale per Club inaugurata nel quartier generale della FIFA una mostra | tutte le 32 squadre in mostra

È stata inaugurata presso il quartier generale della FIFA a Zurigo una mostra dedicata al Mondiale per Club, che presenta tutte le 32 squadre partecipanti, tra cui Inter e Juventus. L'esposizione, visitabile fino al 17 agosto, celebra il primo torneo con un numero così ampio di squadre, promettendo di attrarre appassionati di calcio da tutto il mondo.

Mondiale per Club, fino al prossimo 17 agosto visitabile nel quartiere generale della FIFA una mostra sul torneo e le 32 squadre partecipanti, Inter e Juve comprese Alla sede FIFA di Zurigo è stata inaugurata una mostra dedicata al primo Mondiale per Club con 32 squadre, in programma nell'estate 2025 negli Stati Uniti.

