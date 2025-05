Monaco calma le acque | Allarmismi eccessivi su Sinner Berrettini ha sbagliato con il doppio andava consigliato dallo staff

Guido Monaco, commentatore tecnico di Eurosport, interviene sugli allarmismi eccessivi riguardanti Jannik Sinner e analizza l'errore di Matteo Berrettini nel doppio, suggerendo che avrebbe dovuto ricevere maggior supporto dallo staff. Con gli Internazionali d'Italia che si intensificano, Sinner, Musetti e altro talento italiano si preparano a lasciare il segno.

Guido Monaco, commentatore tecnico di Eurosport, si è espresso sui temi d’attualità dello sport con racchetta e pallina. Gli Internazionali d’Italia stanno entrando sempre più nel vivo e in casa Italia sono tre i rappresentanti del Bel Paese protagonisti, ovvero Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Jasmine Paolini. Di questo e di altro si è parlato nel corso dell’ultima puntata di TennisMania, in onda sul canale Youtube di OA Sport.Partendo da Sinner, Monaco è molto chiaro: “Lui è dove pensavamo che fosse. Due partite vinte senza concedere set, con qualche passaggio a vuoto super fisiologico. Cerundolo è un giocatore temibile, però voglio anche ricordare che ha sì vinto 26 partite, ma ne ha perse 10 e non ha conquistato alcun titolo. Giusto avere rispetto dell’avversario, ma anche non esagerare con l’allarmismo. 🔗Leggi su Oasport.it