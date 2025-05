Molini a Porte Aperte 2025 | una giornata tra farina tradizione e pizza

Il 24 maggio 2025, Modena ospita "Molini a Porte Aperte", un evento dedicato alla farina, alla tradizione e alla pizza. Organizzato da Molini Industriali e sostenuto da Italmopa, questa iniziativa nazionale offre un'opportunità unica per esplorare il mondo dei mulini e scoprire le eccellenze del nostro patrimonio culinario. Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati!

Sabato 24 maggio 2025 torna a Modena Molini a PorteAperte, l’evento organizzato da Molini Industriali nell’ambito dell’omonima iniziativa nazionale promossa da Italmopa – Associazione Industriali Mugnai d’Italia. Un progetto diffuso su tutto il territorio italiano con l’obiettivo di aprire le Porte dei mulini alla cittadinanza, offrendo a grandi e piccoli l’opportunità di scoprire da vicino le antiche pratiche dell’Arte Bianca, tra tradizione e innovazione. L’evento, a ingresso libero e senza prenotazione, si svolgerà presso lo stabilimento di Molini Industriali, in Strada Attiraglio 133 (ingresso da Via Francia), e rappresenta un’occasione unica per immergersi nel mondo della farina, osservando il processo produttivo e riscoprendo un mestiere fondamentale della filiera agroalimentare italiana. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it