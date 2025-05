Modena donna sequestrata e torturata | arrestato straniero

A Modena, un uomo straniero è stato arrestato per il sequestro e la tortura di una donna, eventi che hanno scosso la comunità locale. L’indagato è accusato di gravi reati, tra cui lesioni personali aggravate, rapina, atti persecutori e sequestro di persona, evidenziando la drammaticità della situazione e la necessità di una ferma giustizia.

L'uomo è indagato per gravissimi reati: lesioni personali aggravate dall'uso di armi, rapina aggravata, atti persecutori e sequestro di persona

Segregata in casa e torturata con machete e katana: salvata a Modena dopo due giorni da incubo - Una donna è stata sequestrata e brutalmente picchiata dal compagno a Modena: due giorni rinchiusa in casa, umiliata e ferita con un machete e una katana ... 🔗fanpage.it

Donna segregata e torturata con machete e katana: l’incubo durato due giorni - A Modena, una donna è stata sequestrata e torturata con machete e katana dal compagno: l'incubo durato due giorni. 🔗msn.com

Sequestrata per due giorni e torturata con machete e katana: arrestato a Modena un 41enne straniero - MODENA. Picchiata, minacciata di morte e sequestrata in una stanza per 48 ore dal compagno. Questo l’incubo vissuto da una donna, riuscita a… Leggi ... 🔗informazione.it

