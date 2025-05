Modena-Cesena | Mandelli si candida per il futuro obiettivo sorriso nel derby

Nel derby in arrivo, Paolo Mandelli si propone come candidato ideale per il futuro del Modena. I suoi progetti si intrecciano con l'attuale situazione, segnando una continuità di intenti. La società non ha mai escluso il suo profilo, lasciando aperte le porte per valutazioni post-partita. Un nuovo capitolo si prepara a scriversi nel segno dell'obiettivo sorriso.

I pensieri sono già al futuro anche se le sfumatore somigliano molto a quelle del presente. Paolo Mandelli si candida, ma in fondo non è nemmeno una notizia perché il Modena il suo profilo non l’ha mai escluso per il prossimo anno, anzi. Si vedrà, nelle valutazioni successive all’ultimo tango della stagione con il Cesena di Michele Mignani, ad un solo punto dall’aritmetico playoff. E beati loro, verrebbe da dire.I canarini hanno un solo ed unico obiettivo questa sera nel derby dei rimpianti contro il Cesena dell’ex Mignani: lasciare, almeno, un piccolo sorriso ai presenti al Braglia. Come accaduto nel 2023 e nel 2024, quando Tesser e Bisoli chiusero vincendo con Sudtirol e Lecco. Trattasi di piccole soddisfazioni sia chiaro, ma tocca accontentarsi, intanto. Per le ambizioni future, se ne riparlerà. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Modena-Cesena: Mandelli si candida per il futuro, obiettivo sorriso nel derby

