Modena-Cesena 0-1 il finale non cambia e il Braglia fischia

Modena, 13 maggio 2025 – La stagione è giunta al termine in modo deludente per la squadra, con un finale drammatico che ha smorzato ogni speranza di playoff. Dopo la promettente vittoria di Bari, quattro gare casalinghe si sono trasformate in un incubo: solo un punto e due derby persi, lasciando i tifosi con l'amaro in bocca.

Modena, 13 maggio 2025 – È finita nel peggiore dei modi. Sembra lontana un secolo la vittoria di Bari, quando si diceva che con tre gare in casa delle ultime quattro si sarebbe veleggiati sicuri verso i playoff. Invece in queste quattro partite è arrivato un solo punto, si sono persi due derby tra le mura amiche, e si è preso gol per la quarta volta consecutiva dopo l’85’. Questa volta è stato il Cesena a punire i gialli all’89’ con un colpo di testa di Antonucci, con i romagnoli che hanno blindato l’accesso alla post season e i canarini che certo si sono salvati, ma tra i fischi assordanti della Montagnani, anche in questa occasione in silenzio per tutto il primo tempo. Il Modena chiude così a quota 45, il peggior punteggio da quando è tornato in Serie B, e il mantenimento della categoria è l’unica cosa positiva di una stagione luci ed ombre, nella quale i gialloblù hanno fatto e disfatto in continuazione il loro castello di carte, prima illudendo e poi puntualmente deludendo il popolo canarino. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Modena-Cesena 0-1, il finale non cambia e il Braglia fischia

Cosa riportano altre fonti

A Modena decide Antonucci, il Cesena chiude settimo: ai playoff contro il Catanzaro

Riporta cesenatoday.it: Al Braglia vince il Cavalluccio di misura, arpionato il settimo posto e ai quarti di playoff sfida con i calabresi ...

Modena-Cesena, Mignani: "Dobbiamo volere i playoff con tutte le nostre forze, non è un obiettivo fine a se stesso"

Secondo cesenatoday.it: I bianconeri hanno bisogno di un punto per avere la certezza di staccare un posto ai playoff, in caso di sconfitta i bianconeri dovranno monitorare la partita del Bari in casa del Sudtirol ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Terremoto Emilia Romagna. Scossa 3.3 gradi tra Modena e Reggio

Alle 10.20 di domenica 13 dicembre una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 gradi è stata registrata dall'Ingv.