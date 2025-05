Modello 730 2025 inviato con errori | come fare per correggerli

Hai inviato il Modello 730/2025 e hai notato un errore? Non preoccuparti, è possibile correggerlo! Agire tempestivamente è fondamentale. Scopri come utilizzare il Modello 730 integrativo e il Modello Redditi per rimediare ai dati errati o mancanti e garantire una corretta dichiarazione fiscale.

Hai già inviato il Modello 7302025 e ti sei accorto di un errore o di un dato mancante? Nessun panico: è possibile correggere la dichiarazione, ma è importante agire in tempi rapidi. I due strumenti principali per correggere la dichiarazione sono il Modello 730 integrativo e il Modello Redditi Persone Fisiche (PF).Quando usare il Modello 730 integrativoAgenzia delle Entrate (Imagoeconomica).Il Modello 730 integrativo può essere presentato entro il 25 ottobre 2025 nei seguenti casi:Hai dimenticato di inserire oneri deducibili o detraibili e la correzione ti è favorevole (più credito o meno debito);Devi modificare solo i dati del sostituto d’imposta (codice 2 nel frontespizio);Devi modificare anche altri dati ma senza peggiorare la situazione fiscale (codice 3).In ogni caso, il Modello va presentato tramite un Caf o un professionista abilitato, anche se avevi inviato un 730 precompilato. 🔗Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Modello 730/2025 inviato con errori: come fare per correggerli

Cosa riportano altre fonti

Modello 730/2025 inviato con errori, come si correggono? - Anche se ci si accorge di importanti errori nel Modello 730/2025, come refusi o imprecisioni, è possibile correggerli dopo l’invio rispettando delle date precise ... 🔗quifinanza.it

Il Modello 730/2025 precompilato può essere modificato: quando farlo - Nonostante sia già possibile consultare il Modello 730/2025 precompilato, può essere modificato e trasmesso solo a partire dal 15 maggio: ecco tutte le istruzioni ... 🔗quifinanza.it

Modello 730 precompilato: le modifiche che fanno scattare i controlli - Dal 15 maggio 2025 si apre la finestra per la modifica e l'invio del modello 730 precompilato. Tra i vantaggi della dichiarazione pronta all'uso le semplificazioni sui controlli, che tuttavia vengono ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Autocertificazione Natale Scarica Modello

Autocertificazione Natale Scarica il Modello EditabileAnche se scrivere i nomi di chi stiamo andando a trovare per il pranzo di Natale non è obbligatorio per questioni di privacy, nell'autocertificazione Covid da mostrare alle forze dell'ordine, in caso di controlli, comunque si dovrà indicare il motivo dello spostamento, l'indirizzo di partenza e quello di arrivo.