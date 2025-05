Mobilize entra in Free To X e spinge per la ricarica ad alta potenza in Italia

Mobilize annuncia l'ingresso in Free To X, sostenendo la diffusione della ricarica ad alta potenza in Italia. Grazie a un accordo con Autostrade, l'azienda mira a potenziare l'infrastruttura delle colonnine di ricarica rapida, promuovendo così una mobilità elettrica più accessibile e sostenibile nel Paese.

Mobilize acquisisce una partecipazione in Free To X e firma con Autostrade un accordo per accelerare la diffusione delle colonnine per la ricarica rapida sul territorio Italiano. 🔗Leggi su Dday.it © Dday.it - Mobilize entra in Free To X e spinge per la ricarica ad alta potenza in Italia

