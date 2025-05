Mobilitazione contro il DL Sicurezza | in partenza per Roma anche la delegazione pisana

Pisa si unisce alla mobilitazione contro il decreto Sicurezza, noto come ddl 1660, il cui crescente dissenso ha spinto a organizzarsi in rete. A partire dalla manifestazione nazionale del 14 dicembre, la delegazione pisana parte per Roma, sostenendo una battaglia contro la trasformazione del ddl in decreto legge di immediata applicazione da parte del governo.

Il dissenso attorno al decreto Sicurezza, nato come ddl 1660, è nel tempo cresciuto e, a partire dalla manifestazione nazionale del 14 dicembre, si è organizzato in rete. Una scelta generata dalla trasformazione in decreto legge di immediata applicazione da parte del governo: anche da Pisa. 🔗Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Mobilitazione contro il DL Sicurezza: in partenza per Roma anche la delegazione pisana

Su questo argomento da altre fonti

Decreto sicurezza: la risposta è la piazza! Due date lanciate dalla rete “A Pieno Regime” - Il 26 e 31 maggio per fermare il DL Sicurezza e rilanciare l’opposizione sociale ... 🔗meltingpot.org

DUE GIORNATE DI MOBILITAZIONE NAZIONALE PER FERMARE IL DL “SICUREZZA”. APPUNTAMENTI IN PIAZZA IL 26 E 31 MAGGIO - Due giornate di mobilitazione nazionale, il 26 e 31 maggio, sono state annunciate dalla rete rete No ddl - A pieno Regime per fermare il DL Sicurezza. Ai microfoni di Radio Onda d'Urto Luca Blasi, coo ... 🔗radiondadurto.org

Protesta a roma contro il decreto legge sicurezza e le nuove modifiche penali - La Camera Penale di Roma e l’Unione delle Camere Penali Italiane manifestano a piazza Cavour contro il decreto legge sicurezza, criticando le modifiche al codice penale e la limitazione del ruolo del ... 🔗gaeta.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Covid -19, nuovo decreto dal 7 al 15 Gennaio : Oltre 150mila vaccinati in Italia

Un nuovo decreto con misure anti-Covid in vigore dal 7 al 15 gennaio ha avuto il via libera del CdM nella notte.