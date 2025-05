Mobilità Savaresi Polimi | Proponiamo un paradigma rivoluzionario

Mobilità Savaresi Polimi presenta un innovativo paradigma per la circolazione, che supera le convenzionali restrizioni basate sulle classi euro e sulle motorizzazioni. Secondo Sergio Savaresi, il nuovo approccio propone un cambio di prospettiva fondamentale nella valutazione delle emissioni, promettendo una mobilità più sostenibile e inclusiva. Scopriamo insieme questo progetto rivoluzionario.

(Adnkronos) – “Il paradigma che abbiamo sviluppato in questa è ricerca è semplice, ma rivoluzionario. Oggi tutte le limitazioni alla circolazione sono basate sulla classe euro, sul tipo di motorizzazione quindi sul concetto di emissione media per chilometro”. Queste le parole di Sergio Savaresi, direttore del dipartimento elettronica, informazione e bioingegneria del Politecnico di Milano .L'articolo Mobilità, Savaresi (Polimi): “Proponiamo un paradigmarivoluzionario” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio” 🔗Leggi su .com