Mobilità docenti 2025 26 | pubblicati i posti disponibili per i trasferimenti

Gli Uffici Scolastici Provinciali hanno recentemente reso noti i posti disponibili per la mobilità dei docenti nell'anno scolastico 2025/26. Le liste, che includono cattedre vacanti per scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di ogni grado, sono suddivise per tipologia e provincia, fornendo un'importante risorsa per i trasferimenti del personale docente.

