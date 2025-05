Mitraclip al Policlinico la chirurgia mininvasiva che ripara la valvola mitralica

La mitraclip rappresenta un'innovativa soluzione di chirurgia mininvasiva per la riparazione della valvola mitralica. Recentemente, al Policlinico G. Martino di Messina, due pazienti ad alto rischio chirurgico sono stati trattati con successo dal team di cardiologia, tornando a casa dopo gli interventi. Questa tecnica offre nuove speranze per chi non può affrontare procedure tradizionali.

Sono tornati a casa i due pazienti sottoposti nei giorni scorsi dal team di cardiologia dell’AOU G. Martino di Messina ad interventi di riparazione valvolare mitralica per via percutanea.Si trattava in entrambi i casi di pazienti ad alto rischio chirurgico che non potevano essere sottoposti. 🔗Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Mitraclip, al Policlinico la chirurgia mininvasiva che "ripara" la valvola mitralica

