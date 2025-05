Mit rinviati gli scioperi dei treni di sabato 17

Gli scioperi dei treni previsti per sabato 17 maggio sono stati rinviati. Questo slittamento è il risultato di un confronto tra istituzioni e sindacati, volto a garantire il diritto alla mobilità dei cittadini, soprattutto in vista della Messa in piazza San Pietro per l'inizio del Giubileo.

Gli scioperi nazionali del settore ferroviario previsti per sabato 17 maggio, a seguito del confronto tra le istituzioni e le sigle sindacali interessate, sono stati differiti. Salvaguardati i diritti alla circolazione dei cittadini anche in previsione della Messa in piazza San Pietro per l'inizio del pontificato di Papa Leone XIV, gli Internazionali di Tennis e il Gran Premio di Imola. Lo rende noto il Mit.

